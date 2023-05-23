Одному назначен штраф в 30 тысяч рублей, второму почти два года колонии строгого режима

Прокуратура Владимирской области сообщает, что суд решил судьбу двоих друзей из Гороховца после январского нападения на полицейских.Первого в состоянии алкогольного опьянения остановили сотрудники ППС и добровольно повезли в больницу на экспертизу. В машине задержанный передумал ехать, устроил драку, затем побег, во время которого ударил полицейского кулаком в лицо.На помощь пришел второй друг. Он приехал забрать товарища из больницы. На месте он узнал, что его приятеля уже везут в отделение, а не к врачам. Поэтому он попытался вызволить «попавшего в беду» из автозака. Закончилось тем, что он толкнул полицейского в грудь, затем схватил за воротник и оттащил в сторону.Как итог - одному назначен штраф в 30 тысяч рублей, второму почти два года колонии строгого режима.