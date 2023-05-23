Чтобы сохранить здоровье улыбки и не становиться частым посетителем стоматологической клиники, важно знать, какие повседневные привычки могут навредить зубам. О них рассказал основатель, владелец и главный врач клиники Smilestudio Луиза Автандилян.

Чтобы сохранить здоровье улыбки и не становиться частым посетителем стоматологической клиники, важно знать, какие повседневные привычки могут навредить зубам. О них рассказал основатель, владелец и главный врач клиники Smilestudio Луиза Автандилян.Нужно понимать, что даже при хороших природныхданных, а также при тщательном уходе за полостью рта состояние зубов можетухудшиться. Всему виной наши привычки и действия, которые мы совершаемежедневно, не задумываясь о серьезных последствиях.Использованиезубов не по назначениюОчень плохая, но на первый взгляд безобиднаяпривычка — вскрытие зубами пакетов, открывание крышек, перекусывание ниток, атакже разгрызание орехов и семечек. Делая это машинально, мы даже не догадываемся,какой вред наносим состоянию зубной эмали.Механическое давление на зубные единицыприводит к образованию сколов и микротрещин на поверхности эмали, к ееистиранию, а также может стать причиной серьезной травмы — перелома зуба.Запомните: чем чаще ваши зубы травмируется, тем больше вероятности потерять ихв будущем. Поэтому для данных действий всегда используйте специальныеприспособления.Привычкаесть перед сномВ ночные часы выработка слюны замедляется, каки пищеварительные процессы в организме. В результате этого зубы недостаточнозащищены от воздействия патогенных микроорганизмов, которые размножаются вротовой полости, питаясь остатками пищи, застрявшими в контактных пунктах.Иными словами, если человек ест перед сном иложится спать, не почистив зубы, во рту создается благоприятная среда дляразвития бактерий. К тому же в ротовой полости запускается процесс брожения,который сопровождается активным выделением агрессивной кислоты, губительной длязубной эмали.ЧастыеперекусыВ отличие от полноценного приема пищи, вовремя частых перекусов — например, чаще одного раза в 3–4 часа, в слюневырабатывается недостаточное количество минералов и белков, подавляющих ростстрептококков — главных виновников в развитии кариеса. Другими словами, слюнане в полной мере выполняет свои функции по очищению зубных единиц.Поэтому, если желание пожевать что-то на ходуберет верх и изменить пищевые привычки не получается, после еды нужно тщательноудалить остатки пищи, воспользовавшись зубной нитью, ершиком илиополаскивателем для полости рта.Кроме того, постарайтесь сделать ваш перекусмаксимально полезным — лучше всего подойдёт свежее яблоко, кусочки сочной грушиили морковные палочки. А вот от сладостей, мучных и крахмалистых продуктовстоит отказаться.Привычкагрызть карандаш или ручкуДанная привычка может привести к образованиюмикротрещин и сколов на поверхности зубной эмали, а также к нарушениюкровообращения в корневой системе зубов, что может сделать их подвижными.Если отучиться от этой вредной привычки неудается, во время усиленной умственной работы можно попробовать пожеватьжевательную резинку без сахара. Она станет неплохой заменой карандашам иручкам, а также простимулирует выработку слюны, которая очистит контактныепункты между зубами от остатков пищи и снизит кислотность во рту.Любовьк тянучкамЖевательные конфеты — ириски, мягкая карамель,тянучки и мармелад — обладают пластичной консистенцией. Такие сладости налипаютна поверхность зубов, забиваются в межзубные промежутки и долгоевремя контактируют с зубной эмалью, размягчая ее и способствуя разрушению.После поедания таких лакомств нужно обязательно очистить контактные пункты отостатков сладкой массы и прополоскать рот чистой водой, чтобы снизить концентрациюсахара в ротовой полости.Привычказапивать мороженое горячим чаемОдновременное употребление горячих и холодныхнапитков или продуктов приводит сначала к расширению, а затем к резкому сжатиютканей зуба, что может стать причиной образования микротрещин, а также кпотемнению и разрушению зубной эмали.КурениеКурение — распространенная и очень опаснаяпривычка как для организма в целом, так и для здоровья зубов и десен. Желтыйбактериальный налет, вызванный постоянным вредным воздействием табачного дыма,образование зубного камня, неприятный запах изо рта, гингивит и пародонтит —далеко не полный перечень возможных последствий пагубной привычки, не говоряуже о том, что курение — первая причина рака полости рта, гортани и легких.ВыводыКак выяснилось, на первый взгляд безобидныеповседневные привычки могут нанести значительный вред здоровью зубов и десен.Будьте внимательнее и берегите вашу улыбку, а если проблемы с зубами миноватьне удалось, обязательно сходите к стоматологу, который поможет вам вернутьздоровье и красоту вашей улыбки.