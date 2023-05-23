В Кольчугине ведется работа по созданию фирменного стиля города

В Кольчугине ведется работа по созданию фирменного стиля города. Во многом – благодаря инициативе профессионального архитектора Александра Иванова, чья судьба крепко связана с городом. Можно ли сделать привлекательным для горожан и туристов молодой индустриальный город, не имеющий на своей территории древних памятников архитектуры? Оказывается, можно.Еще в годы учебы в МАРХИ Александр Иванов работал в одной из ведущих архитектурных компаний «Сергей Киселев и партнеры». Помимо разработки архитектурных проектов, увлекался созданием логотипов, эмблем, в совершенстве освоив графический дизайн. «Мне всегда были близки минимализм и конструктивизм – та самая простота, которая не от лукавого, а от Бога. Один из моих преподавателей говорил: «Придумать просто очень сложно». Оно так и есть», - говорит он.Обстоятельства сложились таким образом, что, прожив в Москве почти 30 лет, архитектор Иванов вернулся в Кольчугино. И стал открывать жителям этого города глаза на то, сколько красоты находится вокруг них.«У меня есть горькая шутка: «У Кольчугина такой огромный потенциал, потому что он такой заброшенный!» Он мне этим и нравится: бери и лепи. Но - в определенной концепции, неразрывно связанной с историей города», - убежден Александр.Кстати об историиКольчугино – один из самых молодых городов Владимирской области, он был основан в 1871 году как рабочий поселок при Латунном и Медеплавильном заводе московского купца А.Г. Кольчугина. В 80-е годы XIX века завод и поселок активно развивались: была запущена первая электростанция, появились новые цеха, построена железная дорога и станция, открыт Народный дом, больница, библиотека... В поселке велось большое строительство жилья для рабочих и инженеров завода, он активно прирастал каменными и деревянными зданиями, а в 1931 году получил статус города. В историю страны Кольчугино вписало свои страницы, связанные с созданием «кольчугалюминия» - сплава для отечественного самолетостроения, массовым выпуском известных всему миру кольчугинских подстаканников, выпуском цветного проката и кабеля. Сегодня в городе осталось одно крупное градообразующее предприятие – завод «Электрокабель», при этом развиваются народные промыслы: Тумановская роспись, Микляихское литье, батик.Индустриальная эволюцияПриехав в Кольчугино, Александр влился в состав местного отделения Союза краеведов Владимирской области. И, кстати, сразу разработал стиль для подачи краеведческих публикаций в прессе и на информационных стендах. Благодаря местному предпринимателю Михаилу Яковлеву, такие стенды были изготовлены и установлены в разных исторических районах города. Также Александр Иванов стал соавтором интересного проекта , посвященного кольчугинским наличникам, проект реализовывался на страницах газеты «Кольчугинские вести». Горожане голосовали за самые красивые наличники, обладатели которых были награждены дипломами.Собственно, вся эта деятельность и вдохновила архитектора на работу по созданию концепции развития города и его фирменного стиля.«Мне в голову пришли два слова: индустриальная эволюция. Появилась концепция превращения города, утратившего свой производственный потенциал, в жизнеспособное образование с помощью изменения структуры производства: не одно большое, а множество мелких – от мастеров местных промыслов до сферы IT, представители которых могли бы здесь найти тихую провинциальную площадку с комфортными условиями для труда и отдыха. И не просто провинцию, а красивый городок с домами в стиле кирпичного модерна – с очень высокой по качеству архитектурой, уже даже модной в 21 веке», - рассказывает Александр. По его глубокому убеждению, каждую территорию города можно развить, сделать привлекательной для инвестора и туриста. И роль архитектора в этом процессе далеко не последняя.Дизайн-код городаКонцепция «Индустриальная эволюция» и дала начало фирменному стилю, его рабочее название «Теплый индустриальный стиль» или «Промышленный модерн 21 века». Мнение Александра Иванова было услышано - в Кольчугине несколько лет назад были предприняты первые попытки воплощения стиля города в некоторых малых формах: стендах, лавочках, световых консолях.«Пока эти малые формы выглядят намеренно просто, поскольку сложные вещи делать дорого. Стиль надо будет развивать, дай Бог, мы сможем перейти к объектам покрупнее. И будем создавать визуальный ряд, дизайн-код. С помощью тех же объектов малой архитектуры: газонов, консолей, остановок для транспорта... И они сложатся в визуальный ряд и дадут художественную идентичность нашему городу. Турист, приехав сюда, сразу визуально прочитает этот стиль и не спутает Кольчугино ни с каким другим городом», - рассказывает архитектор.Внимательные кольчугинцы уже «прочитали» этот стиль в дизайне книги «Кольчугино. Письма с фронта», в памятной доске на Центре истории заводов, посвященной трагическому событию – гибели заводского эшелона в Бельково, даже в дизайне городской газеты «Кольчугинские вести».«А скоро у площади Ленина появится конструкция в таком же стиле, ее эскиз уже согласован. И я очень благодарен за понимание и сотрудничество заведующей отделом архитектуры Елене Савиной», - говорит Александр Иванов. Он убежден, что стилю необходимо следовать при разработке проектов благоустройства дворов и общественных территорий, оформлении магазинов, размещении рекламных конструкций. Но при этом важно не терять связь с историческим прошлым города.А еще Александр Иванов – в числе защитников , старинного здания на улице Володарского, построенного в 1913 году для руководства завода.«Это объект идентичности города с точки зрения и воспитания подрастающего поколения, и развития туризма. Техническое состояние особняка удовлетворительное, годное к реконструкции, несмотря на попытки превратить здание в аварийное. В случае сноса особняка город потеряет площадку для формирования историко-культурной среды», - считает Александр Иванов. И подчеркивает: только из истории города должен расти его фирменный стиль - и графикой, и архитектурой.Александр и сам вырос из этой истории. И сегодня благодаря гражданской позиции и профессиональным компетенциям он вписывает в историю города свою – смелую, яркую, стильную страницу.