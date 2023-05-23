На свой гаджет он установил программу для ослабления защиты компьютерных систем

ФСБ по Владимирской области сообщает, что 34-летний житель Владимира пытался устроить информационную атаку на органы власти. На свой гаджет он установил программу для ослабления защиты компьютерных систем. Мотивацию поступка он объяснил тем, что как раз хотел получить новые знания о наджености систем защиты.Тягу к новой информации не приглушило даже изъятие компьютера. После этого мужчина пытался раздобыть новое устройство для исполнения своего плана. И в итоге получил предупреждение о последствиях за подобные действия.