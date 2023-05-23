Лидер группы Звери Роман Билык вышел из себя во время посиделок в самарском заведении. Журналисты узнали почему.

Лидер группы "Звери" Роман Билык вышел из себя во время посиделок в самарском заведении. Журналисты узнали почему.В Сети появился видеоролик, снятый посетителями бара в Самаре. На кадрах – разозлившийся Роман Билык, известный также как Рома Зверь. Можно услышать, как музыкант вызывает кого-то на бой. "Эй, иди сюда ***, иди сюда ***!" – сорвался на мат лидер группы "Звери", которого уже в тот момент выводили из заведения.Журналисты узнали, что Роман вышел из себя из-за надоедливых фанатов. Якобы один из них требовал от 45-летней знаменитости совместное фото. Как рассказал представитель группы, сначала Билык ответил поклоннику вежливо, однако после очередного требования сфотографироваться музыкант вспылил и начал потасовку.Роман не успел подраться, в прибытии полицейских не было необходимости. После посиделки в баре Билык отправился готовиться к концерту. Во вторник, 23 мая группа "Звери" даст концерт в самарском Дворце спорта на Молодогвардейской. Местные поклонники, судя по публикациям в Сети, с нетерпением ждали выступления музыкантов.Группа "Звери" существует уже больше 20 лет. Роман Билык создал ее в 2001 году. На премии телеканала МУЗ-ТВ коллектив был признан лучшей рок-группой девять раз.