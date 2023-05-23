Модель шокировала фанатов чрезмерно откровенным образом. Из одежды на ней было только нижнее белье.

Модель шокировала фанатов чрезмерно откровенным образом. Из одежды на ней было только нижнее белье.Российская супермодель Ирина Шейк всегда одета с иголочки, а ее образы продуманы до мелочей. Звезда не стесняется эпатировать публику и заигрывать с поклонниками порой чрезмерной открытостью, ведь ей действительно есть что показать.Однако недавно Ирина Шейк шокировала поклонников чересчур откровенным видом. На красную дорожку Каннского кинофестиваля она вышла практически в одном белье. На ней был бюстгалтер и трусики от Gucci, а сверху тело было покрыто черной вуалью, которая полностью просвечивала нижнее белье. Образ дополнили перчатки и гольфы, а также массивные аксессуары."Это шок... Зачем вам оголяться так?" – написали поклонники.Такой эпатажной выходки во Франции не ожидал никто. Ведь даже на подиуме Ирина Шейк выглядит обычно гораздо скромнее. Впрочем, к вечеру Ирина Шейк все же оделась. Она накинула на плечи атласный жакет.Ранее Ирина Шейк не менее удивила фанатов своим видом. Она выбрала для выхода в свет кожаный кроп-топ и юбку годе в пол с низкой посадкой от модного дизайнера. Поклонники раскритиковали Шейк за чрезмерную демонстрацию своего тела. Впрочем, модель не стесняется таких выходов. Чаще всего образы для вечеринок она выбирает сама.