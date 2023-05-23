Региональный оператор по обращению с ТКО рассказал, как справляется с локальным мусорным кризисом. Пару недель назад жители Коврова и Ковровского района столкнулись с неприятной проблемой

Региональный оператор по обращению с ТКО рассказал, как справляется с локальным мусорным кризисом. Пару недель назад жители Коврова и Ковровского района столкнулись с неприятной проблемой – баки с отходами во дворах оказались переполнены. Региональный оператор по обращению с ТКО пояснил, что проблема возникла в ходе смены подрядной организации. График вывоза мусора временно сбился, но в