В столице пройдет день финансовой грамотности, посвященный инвестированию.

В столице пройдет день финансовой грамотности, посвященный инвестированию.Мероприятие организовал Департамент финансов Москвы совместно с партнерами. Практикующие специалисты проведут лекции, мастер-классы и финансовые консультации."Жители смогут приобрести зеленые облигации Москвы для населения — надежный и выгодный инструмент, который подойдет новичкам. Узнать о нем подробнее можно будет в рамках дня финансовой грамотности 1 июня", – сообщила министр столичного правительства, глава Департамента финансов Елена Зяббарова.Москвичам расскажут об инструментах накопления и приумножения капитала, главных ошибках начинающих инвесторов, помогут распознать мошенников. Гости смогут получить налоговые консультации от столичного УФНС.День финансовой грамотности пройдет на базе Центра культур НИУ ВШЭ на Покровском бульваре. Начало в 14:00. Для участия нужно .Те, у кого нет возможности прийти на мероприятие, могут принять участие в вебинаре об инвестициях. Он пройдет 15 июня с 14:00.Департамент финансов проводит дни финансовой грамотности несколько раз в год. Мероприятия проходят в разных районах. Участие принимают органы исполнительной власти Москвы, представители Мосбиржи, Банка России и другие партнеры.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее о запуске новой программы поддержки предпринимателей в сфере культуры. Благодаря проекту в городе появятся новые творческие кружки, тренинги, лекции и курсы. Прием заявок продлится до 15 июня.