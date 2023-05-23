Музей Александровская слобода презентовал в ночь музеев монету в свою честь. Звон било возвестил...

Музей "Александровская слобода" презентовал в ночь музеев монету в свою честь.Звон било возвестил о приходе Ночи музеев в Александровскую слободу. Всероссийская акция в музее-заповеднике началась с мастер-класса по игре на необычном музыкальном инструменте. Ударить в плоские колокола могли все желающие.Главным событием ночи в Александровской слободе стала передача в коллекцию музея нового экспоната - памятной 25-тирублевой серебряной монеты. Банк России выпустил ее этой весной в честь юбилея царской резиденции. Гостей "ночи" также ждала авторская встреча с одним из самых именитых косторезов России Федором ШидлОвским, уличные занятия по гончарному искусству, каллиграфии, крестьянский тир и ретро-фотоателье. А в экспозиции Распятской церкви итоги своих трудов за последние полгода представила музейная мультипликационная студия. Юные мультипликаторы придумали, отсняли и смонтировали четыре проекта.