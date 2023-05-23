Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал региональному ведомству указание возбудить уголовное дело, об этом сообщается в информационном центре СК России. Напомним,

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал региональному ведомству указание возбудить уголовное дело, об этом сообщается в информационном центре СК России. Напомним, нападение на девочку в деревне Старые Омутищи случилось 15 мая. Ребенок возвращался из школы, как вдруг гастарбайтер схватил девочку за руку и куда-то потащил. К счастью, мама школьницы подоспела вовремя. Женщина вызвала полицию. Интересно,