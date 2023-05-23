Оправдательный приговор по делу об убийстве вынесен судом присяжных во Владимирской области. С...

Оправдательный приговор по делу об убийстве вынесен судом присяжных во Владимирской области.С участием присяжных заседателей было рассмотрено уголовное дело по обвинению в убийстве, сообщила пресс-служба Александровского городского суда.По версии следствия, в июне 2018 года мужчина в ходе ссоры убил своего приятеля. Подсудимый вину в совершении преступления отрицал, пояснял, что не был в ту ночь дома у своего знакомого. В итоге, присяжными признано доказанным, что смерть потерпевшего носила насильственный характер. И не доказанным, что указанное деяние совершил подсудимый.Приговором Александровского горсуда подсудимый по предъявленному обвинению оправдан "ввиду непричастности к совершению преступления".Также судом принято решение о направлении уголовного дела на новое расследование.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://www.pxfuel.com