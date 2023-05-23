Оправдательный приговор по делу об убийстве вынесен судом присяжных во Владимирской области.
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Оправдательный приговор по делу об убийстве вынесен судом присяжных во Владимирской области.
С участием присяжных заседателей было рассмотрено уголовное дело по обвинению в убийстве, сообщила пресс-служба Александровского городского суда.
По версии следствия, в июне 2018 года мужчина в ходе ссоры убил своего приятеля. Подсудимый вину в совершении преступления отрицал, пояснял, что не был в ту ночь дома у своего знакомого. В итоге, присяжными признано доказанным, что смерть потерпевшего носила насильственный характер. И не доказанным, что указанное деяние совершил подсудимый.
Приговором Александровского горсуда подсудимый по предъявленному обвинению оправдан "ввиду непричастности к совершению преступления".
Также судом принято решение о направлении уголовного дела на новое расследование.
Приговор в законную силу не вступил.
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