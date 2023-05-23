Определился подрядчик, который расширит участок федеральной трассы от Владимира до Суздаля. Победителем торгов, которые заказал Упрдор «Москва – Нижний Новгород», стала компания из

Определился подрядчик, который расширит участок федеральной трассы от Владимира до Суздаля. Победителем торгов, которые заказал Упрдор «Москва – Нижний Новгород», стала компания из Ивановской области. Из двух заявившихся участников, компания «СОЮЗ АВТОДОР» предложила выполнить работы за 7 миллиардов 985 миллионов рублей, что более чем на 16 миллионов меньше, чем заявил конкурент. Расширить трассу, создать 8