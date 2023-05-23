Первый фестиваль имени Тонино Гуэрры прошел в Суздале. Итальянский известный сценарист, художник,...

Первый фестиваль имени Тонино Гуэрры прошел в Суздале.Итальянский известный сценарист, художник, писатель называл этот город своей второй Родиной и очень часто здесь бывал. Репортаж Веры Куликовой.В небе над древним Суздалем - воздушные змеи с изображением бабочек. Их обожал Тонино Гуэрра - любимый сценарист Феллини, Антониони и Тарковского. Тонино - "русский по жене" (так говорил он сам) не раз приезжал в Суздаль. Считал древний город своей душой.Нина Гомиашвили, друг семьи Гуэрра, куратор выставки:- Фестиваль народился сам по себе. Во всем виновна Лора Тонино, которая как вы знаете и после смерти Тонино приезжала сюда часто. И в прошлом году здесь была. И это ее собственно старая мечта - каким-то образом совсем уже укоренить его имя здесь.На время фестиваля Нина Гомиашвили стала экскурсоводом, а ещё куратором выставки "Воздух полон потерянных звуков". Экспозиция разместилась в Арестантском дворике Спасо-Евфимиева монастыря. И это связь между Россией и Италией, рассказывает друг семьи Гуэрра. Она бывала в гостях у мэтра и его русской Музы.Нина Гомиашвили, куратор выставки "Воздух полон потерянных звуков":- В одной из частей его парка находятся ровно один в один вот такие каменные цветы, и, собственно, когда уходили его очень близкие друзья, он в память о них ставил вот такой цветок и выпиливал имя человека. То есть там имена Федерико Феллини, и всех-всех его ближайших друзей. И мы взяли копии этих цветов, соорудили их здесь, но вместо имен мы решили впустить сюда немного Тонино вместе с его максимами.На белых флагах - стихи Гуэрры. Написанные в немецком плену. Для поддержания духа - его и других итальянских заключённых. Их перевела друг Тонино Белла Ахмадулина. Фестиваль "Места для души" - созерцательный. Гений Тонино появляется в различных пространствах Суздаля. Одно из них - Ильинский луг. Выставка вязаных скульптур, навеянная творчеством Тонино- художника.Ольга Божко, участник фестиваля, архитектор, художник:- Его фильмы, работы, произведения меня очень вдохновляли! И вот, собственно, эти "кракозябры", в некотором смысле вдохновленные его творчеством, его такими прекрасными художественными произведениями, его графикой. Ну, и вообще, мне кажется, это место очень "вдохновительное". Суздаль - прекраснейший город!Панно - 54 на 9 метров. Дань таланту Гуэрры и признание в любви Мастеру, который так ценил народное творчество. Яркая мозаика работ российских лоскутниц рождает огромные буквы "Тонино".Римма Быбина, организатор международного лоскутного фестиваля "Душа России":- Нам захотелось быть частицей этого фестиваля. Здесь же очень много площадок выставочных в дни фестиваля. Тонино дарил свои картины музею. И сейчас я считаю, что это история, современность и взгляд в будущее ещё!Для тех, кто захочет открыть для себя Вселенную Гуэрры, в Спасо-Евфимиевой обители работает постоянная экспозиция "Сплетение судеб ". А в культурном центре "Мира" проходит выставка рисунков и керамики великого сценариста. Организаторы надеются, что фестиваль имени Гуэрры станет ежегодным.Вера Куликова, Алексей Ковалёв. "Вести-Владимир".