По итогам драки с полицейским суд во Владимирской области вынес свое решение. Гороховецким...

По итогам драки с полицейским суд во Владимирской области вынес свое решение.Гороховецким районным судом вынесены приговоры в отношении местных жителей. Оба признаны виновными в «применении насилия в отношении представителя власти».Как выяснилось, 11 января текущего года в общественном месте был остановлен один из осужденных, который находился в состоянии алкогольного опьянения. И ему предложили проследовать в больницу для прохождения медицинского освидетельствования. Мужчина согласился. Правда, уже на месте, разозлившись на полицейского, нанес удар кулаком в нижнюю часть лица.Второй осужденный приехал в отделение за другом и также начал нападать на полицейского. Он подошел вплотную к потерпевшему и с силой толкнул в грудную клетку, а затем схватил за ворот верхней одежды и потащил к машине.Уже в дальнейшем осужденные свою вину всё же признали. Одному из них назначено наказание в размере 30 000 рублей, а второму («с учетом рецидива преступлений») - лишение свободы на срок 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Фото: pxfuel.com