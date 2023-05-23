По какой причине участились аварии во Владимирской области.
Владупрдор опубликовал статистику по...
По какой причине участились аварии во Владимирской области.
"Владупрдор" опубликовал статистику по ДТП за первые четыре месяца этого года. И, в целом, она позитивна.
Так, снизилось количество аварий с участием детей - с десяти за 4 месяца 22-го до 6 за это же время в 23-м.
В этом году реже наезжают на пешеходов и стало меньше аварий, связанных с плохими дорогами.
В профильном управлении в этом году анонсируют установку 34 автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений. 18 уже установлены. Всего их в области 128.