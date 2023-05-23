По какой причине участились аварии во Владимирской области. Владупрдор опубликовал статистику по...

По какой причине участились аварии во Владимирской области."Владупрдор" опубликовал статистику по ДТП за первые четыре месяца этого года. И, в целом, она позитивна.Так, снизилось количество аварий с участием детей - с десяти за 4 месяца 22-го до 6 за это же время в 23-м.В этом году реже наезжают на пешеходов и стало меньше аварий, связанных с плохими дорогами.В профильном управлении в этом году анонсируют установку 34 автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений. 18 уже установлены. Всего их в области 128.