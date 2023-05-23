Подведены итоги января-апреля 2023 года.

За январь-апрель 2023 года на объектах инфраструктуры железной дороги травмы по собственной неосторожности получили 29 человек, из них 18 – смертельные. Это на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ГЖД.Чаще всего причинами происшествий становятся хождение по путям перед движущимся поездом, нахождение на пешеходном настиле во время движения состава и травмирование током.На железной дороге регулярно проводят профилактическую работу по предупреждению травматизма, например, проводятся разъяснительные беседы в образовательных учреждениях, совместные рейды с правоохранительными органами. Сотрудники магистрали призывают быть бдительными в зоне движения поездов, не пользоваться телефонами и гаджетами во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов.