Певица Ольга Бузова попыталась оправдаться после недавнего скандала.

Певица Ольга Бузова попыталась оправдаться после недавнего скандала.Недавно Ольга Бузова вновь вызвала общественный резонанс своими заявлениями и вывалила правду о скудной интимной жизни. В новом шоу комика Павла Воли Ольга Бузова заявила, что уже два года не имела сексуальных отношений после расставания с рэпером Давидом Манукяном, известным как Дава. Выходит, что все кавалеры, с которыми в то или иное время Ольга Бузова была замечена, не смогли покорить ее сердца и стать близкими.Несмотря на такие неудачи в личной жизни Ольга Бузова призналась, что не страдает без секса. Накопившуюся энергию она выплескивает на выступлениях и тренировках в спортзалах. Из-за этого в соцсетях начался настоящий скандал.На волне очередной волны внимания Ольга Бузова опубликовала откровенное видео с отдыха в Сочи. На кадрах она плавала в бассейне. Певица продемонстрировала роскошную фигуру в купальнике. Таким образом 37-летняя певица доказала, что еще чего-то стоит и представляет выгодную партию для многих холостяков. Многие фанаты отметили, что фигура Бузовой выглядит великолепно по сравнению с недавним временем, когда она набрала лишний вес. Судя по всему, тренировки в спортзалах не прошли для Ольги Бузовой даром, и она действительно достигла желаемого результата.