Медиагруппа «Патриот» — одно из крупнейших объединений СМИ — уже три с половиной года неустанно защищает информационные интересы нашей страны.

Медиагруппа «Патриот» — одно из крупнейших объединений СМИ — уже три с половиной года неустанно защищает информационные интересы нашей страны. Тысячи сотрудников холдинга ведут каждодневную работу по освещению самых важных новостей мира. Немаловажную роль в развитии Медиагруппы играет ее Попечительский совет, который активно помогает в работе холдинга. Об этом рассказали наши коллеги из«Медиагруппа "Патриот" появилась 3,5 года назад. Теперь попечительский совет Медиагруппы расширяется. Решением членов координационного совета добавляются четыре новых члена попечительского совета. Это международный журналист ФАН Аббас Джума, российский социолог Максим Шугалей, журналист Russia Today Константин Придыбайло и военный корреспондент ФАН Александр Яремчук. Мы приветствуем новых членов попечительского совета и надеемся на долгую совместную работу», — рассказал глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.За время существования Медиагруппа «Патриот» приняла в свои ряды огромное количество партнеров, в том числе vlad.aif.ru. На данный момент в состав группы входит уже 380 региональных и федеральных СМИ. Кроме того, в Медиагруппу входят более 500 региональных информационных ресурсов в социальных сетях.