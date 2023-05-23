Районным судом Владимирской области вынесен суровый приговор жителю другого региона за продажу...

Районным судом Владимирской области вынесен суровый приговор жителю другого региона за продажу чужого автомобиля.Выяснилось, что осужденный, проживая в одной из деревень Судогодского района у своей знакомой (летом 2022 года), продал «Audi-200». Автомобиль принадлежал бывшему сожителю его подруги. И владелец не был в курсе, что объявление о продаже его машины было размещено на «Авито».Помимо этого, подсудимый (дважды привлекавшийся к уголовной ответственности за управление авто в состоянии алкогольного опьянения), вновь сел за руль в нетрезвом виде.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в лесном массиве у деревни Тимофеевская злоумышленник был остановлен сотрудниками ГИБДД.Согласившись с позицией прокурора, суд назначил виновному лишение свободы на 2 года 8 месяцев (с лишением права управления транспортными средствами на 5 лет). Приговор не вступил в силу.Фото: pxfuel.com