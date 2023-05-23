Услышать о диагнозе онкология – настоящее горе. Недуг проще предупредить, чем лечить даже на ранних стадиях.

Услышать о диагнозе "онкология" – настоящее горе. Недуг проще предупредить, чем лечить даже на ранних стадиях.Однако конкретных причин, по которым появляется злокачественная опухоль, официальная медицина до сих пор не зафиксировала. Тем не менее известны факторы, провоцирующие рак легких. Онколог Руслан Басанов объяснил, при каких условиях возрастает риск болезни, пишет телеканал .Итак, судя по статистике, возникновение патологии зачастую связано с курением. Все из-за вредных для органов дыхания химических соединений. Да и в целом нездоровый образ жизни может аукнуться развитием онкологии. Гиподинамия, чрезмерное употребление спиртных напитков, несбалансированное питание, по мнению врача, также чреваты негативными последствиями.Помимо этого, рак легких нередко угрожает людям, которых окружают промышленные районы с плохой экологией, отмечает . Если очистка воздуха, сточных вод и переработка мусора на предприятиях оставляет желать лучшего, человечеству приходится пожинать плоды.Загрязнение окружающей среды — настоящий бич российского общества, особенно при обстоятельствах, которые создала прокуратура, признав деятельность Гринпис нежелательной. Едва ли не единственная влиятельная природоохранная организация оказалась вынуждена завершить работу в России.При таком раскладе рак легких — лишь одно из множества заболеваний, которое грозит жителям страны из-за массового производства токсичных веществ на заводах и фабриках. Практически каждый день в новостях сообщают о происшествиях по этой теме. Например, на днях в Дзержинске Нижегородской области произошла утечка аммиака. В частности, об этом информирует .