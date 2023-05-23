Школьник из Владимирской области победил в первом сезоне «Школьной лиги лекторов». В Москве, в...

Школьник из Владимирской области победил в первом сезоне «Школьной лиги лекторов».В Москве, в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», состоялась церемония награждения победителей сразу двух конкурсов Российского общества «Знание» — третьего сезона «Лиги лекторов» и первого сезона «Школьной лиги лекторов».Лучшими из лучших стали 50 взрослых и 20 юных просветителей из 41 города в 36 регионах нашей страны. Среди них ученик кольчугинской средней школы №6 Кирилл Барашков, сообщила пресс-служба минобразования ВО.Награды победителям вручили Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков и генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.Фото: пресс-служба минобразования ВО.