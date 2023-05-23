Школьники из Радужного побывали в гостях у нашей телерадиокомпании. Учащиеся начальных классов...

Школьники из Радужного побывали в гостях у нашей телерадиокомпании.Учащиеся начальных классов первой школы города Радужного побывали в гостях в нашей телерадиокомпании. Экскурсия стала подарком за победу в творческом конкурсе "Я рисую телевидение".Сложная и интересная работа монтажёров, операторов, режиссёров, редакторов, корреспондентов, ведущих и других специалистов - такой себе и представляли школьники "кухню" телевидения. В единой системе выпуска программ важно каждое звено. Больше всего юных гостей впечатлила студия, ребята смогли посидеть в кресле ведущего, почувствовать, каково это - работать в прямом эфире. В благодарность за экскурсию школьники подарили нашему коллективу альбом со своими рисунками.