Синоптики прогнозируют во Владимирской области дожди с грозами и перепады атмосферного...

Синоптики прогнозируют во Владимирской области дожди с грозами и перепады атмосферного давления.24 мая (в среду) во Владимире к обеду (12:00) ожидается дождь. Днём воздух прогреется до +21°C. Влажность — 72%. Ветер будет тёплый — южный, 2 метра в секунду. Давление - 748 мм рт. ст.К вечеру специалисты «Гисметео» прогнозирует понижение температуры до +18°C, а ночью - +13° C. Геомагнитное поле будет крайне неустойчивое.Уже к утру четверга (25 мая) давление может понизиться до 744 мм. рт. ст. В регион придут дожди и грозы. И такая погода, по прогнозам синоптиков, будет сохраняться до понедельника (29 мая 2023 года).Народный прогноз погоды на 24 мая: «Если восход солнца окрашивает небо в алый цвет — в июне, июле и августе ждите частые грозы»; «ливень в этот день — предвестник грядущего дождливого лета»; «высоко в небе полная радуга – к ясной ветреной погоде, а если пологая – к затяжным осадкам».Фото: pxfuel.com