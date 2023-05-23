Сотрудники службы судебных приставов взыскали с 49-летнего владимирца крупную сумму алиментов. Он...

Сотрудники службы судебных приставов взыскали с 49-летнего владимирца крупную сумму алиментов.Он с 2021 года уклонялся от обязательств содержать свою дочь, задолженность составила почти 300 тысяч рублей.Судебным приставом вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7% от подлежащей взысканию суммы задолженности, также был наложен запрет на совершение действий по регистрации в отношении квартиры, общей площадью 68.70 кв. м., сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Последняя мера сыграла решающую роль. Желание продать недвижимость побудило должника погасить имеющуюся задолженность в полном объёме.Фото https://www.pxfuel.com