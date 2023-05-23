У жительницы Владимирской области изъяли огромный земельный участок из-за того, что она не...

У жительницы Владимирской области изъяли огромный земельный участок из-за того, что она не расчищала его от сорняков и кустарников.Киржачским районным судом было установлено, что в течении долгого времени, на принадлежащем гражданке земельном участке сельскохозяйственного назначения (69,6 га), не проводились мероприятия по защите от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью.Данные факты были зафиксированы в ходе проведенных проверок Управлением Россельхознадзора. Отметим, что участок расположен в Киржачском районе.Учитывая положения Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", судом было принято решение об изъятии земельного участка.Об этом сообщает пресс-служба Управлением Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.«Хозяйка» земельного участка не согласись с таким решением, но 18 мая текущего года в адрес Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям поступило апелляционное определение Владимирского областного суда, которым была подтверждена законность вынесенного решения. 19 апреля оно уже вступило в силу.Теперь земельный участок продадут с публичных торгов.Фото: pxfuel.com