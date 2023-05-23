УФСБ России по Владимирской области пресечена подготовка компьютерной атаки на органы власти. По...

УФСБ России по Владимирской области пресечена подготовка компьютерной атаки на органы власти.По версии следствия, 34-летний владимирец, увлекающийся компьютерными технологиями, с минувшего января начал активно интересоваться вопросом проведения компьютерных атак на информационные ресурсы органов сласти. А также несанкционированным копированием и нейтрализацией средств защиты компьютерной информации.Он установил у себя компьютерную программу, заведомо предназначенную для нейтрализации средств защиты компьютерной информации. Что объяснил потом желанием получить знания о методах и средствах совершения компьютерных атак - с целью определения уровня защищенности различных интернет-ресурсов, сообщила пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.Более того, после изъятия сотрудниками ФСБ у него компьютера, он начал поиски нового оборудования и планировал снова использовать вредоносную программу.В итоге, ему, в целях предупреждения совершения преступления, объявлено официальное предостережение о недопустимости таких действий.Фото https://www.pxfuel.com