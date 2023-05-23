УМВД по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при покупке в...
УМВД по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при покупке в интернет-магазине.
Заказать — заказали, забрать — забрали, а вот оплатить… «забыли». Двое 21-летних жителей Владимира заказали в одном популярном интернет-магазине мобильный телефон, ноутбук, беспроводные наушники и одежду. Сумма вышла «кругленькая» — 60 000 рублей. Но денег у молодых людей не оказалось. Находясь в пункте выдачи заказов, "покупатели" поспешили скрыться с товаром.
Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
Не растерявшись, молодые люди через интернет продали всё, за исключением мобильного телефона. «Заработали» обвиняемые 35 000 рублей, которые поделили между собой.
В дальнейшем задержанные свою вину признали. Следователем отдела по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий СУ УМВД России по городу Владимиру, возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.
Фото: pxfuel.com