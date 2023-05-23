УМВД по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при покупке в...

УМВД по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при покупке в интернет-магазине.Заказать — заказали, забрать — забрали, а вот оплатить… «забыли». Двое 21-летних жителей Владимира заказали в одном популярном интернет-магазине мобильный телефон, ноутбук, беспроводные наушники и одежду. Сумма вышла «кругленькая» — 60 000 рублей. Но денег у молодых людей не оказалось. Находясь в пункте выдачи заказов, "покупатели" поспешили скрыться с товаром.Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Не растерявшись, молодые люди через интернет продали всё, за исключением мобильного телефона. «Заработали» обвиняемые 35 000 рублей, которые поделили между собой.В дальнейшем задержанные свою вину признали. Следователем отдела по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий СУ УМВД России по городу Владимиру, возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.Фото: pxfuel.com