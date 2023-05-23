Уровень инфляции во Владимирской области оказался выше, чем в целом по России. Как сообщает...

Уровень инфляции во Владимирской области оказался выше, чем в целом по России.Как сообщает пресс-служба Отделения Банка России во Владимире, уровень инфляции по области сложился ниже, чем в Центральном федеральном округе (2,9%) и выше, чем в целом по России (2,3%).На что выросли цены?В нашем регионе цены на продовольственные товары в апреле выросли в целом на 0,3%.Рост цен на какие товары замедлился? Что стало стоить дешевле?- Из-за уменьшения цен на древесину и наращивания производства в регионе подешевела мебель.- Удешевление муки и сахара, увеличение производства российских кондитерских изделий привели к снижению цен на торты, печенье и зефир.- Сокращение издержек животноводов на корма и увеличение производства молока в регионе способствовало замедлению роста цен на кисломолочную продукцию, а также творог.- Параллельный импорт и рост российского производства парфюмерно-косметических товаров привели к замедлению роста цен на шампунь и крема.- Заметно дешевле стала стоить туалетная (парфюмерная) вода.«Банк России прогнозирует рост экономики в 2023 году и снижение инфляции до 4% в 2024 году. Экономика России постепенно справляется с санкционными вызовами, подстраивает процессы производства и логистики к новым условиям. Отечественные предприятия наращивают производство товаров, замещая импорт. Экономика в этом году, по прогнозу, вырастет на 0,5–2,0%. Инфляция под влиянием денежно-кредитной политики Банка России снизится в 2023 году до 4,5–6,5%, а в 2024 году — до 4%», — отметила управляющий владимирским отделением Банка России Надежда Калашникова.Фото: pxfuel.com; пресс-служба Отделения Банка России во Владимире