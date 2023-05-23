В центре Владимира избили виновника ДТП.
В сети появилось видео ДТП с мотоциклистом в центре...
В центре Владимира избили виновника ДТП.
В сети появилось видео ДТП с мотоциклистом в центре Владимира.
Авария произошла в выходные, в районе Студеной горы. Молодой человек на мотоцикле, петляя между автомобилями, пересёк двойную сплошную и въехал в разворачивающуюся легковушку. Как видно, большую часть ушибов он получил в результате столкновения с пассажиркой авто, вооруженной сумочкой. Чуть позже к ней присоединился и водитель.