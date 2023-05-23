В Гусь-Хрустальном районе Владимирской области депутата лишили полномочий из-за утраты доверия. Об...

В Гусь-Хрустальном районе Владимирской области депутата лишили полномочий из-за утраты доверия.Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Установлено, что одним из депутатов Гусь-Хрустального района в установленные сроки не были предоставлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и прочее за 2021 год.По результатам проверки прокурор обратился в Гусь-Хрустальный городской суд с требованием о прекращении полномочий депутата в связи с утратой доверия. Правда, в процессе рассмотрения гражданского дела полномочия были досрочно прекращены по собственному желанию мужчины.Решение суда исполнено: полномочия депутата прекращены по указанным прокурором основаниям.Соответствующие сведения были внесены в «реестр лиц», уволенных в связи с «утратой доверия».Добавим, что речь идёт про (уже бывшего) депутата «Единой России» - Андрея Москвина. Его приговорили к 5 годам лишения свободы условно за мошенничество в особо крупном размере. Напомним, ущерб бюджету от его "действий" составил 1,7 млн рублей.Фото: pxfuel.com