Арт-проект «Стол. Репетиция№10» взорвет традиционное представление о выставках, предупреждают в пресс-службе владимирского музея. На выставке действительно будет пышный стол – с

Арт-проект «Стол. Репетиция№10» взорвет традиционное представление о выставках, предупреждают в пресс-службе владимирского музея. На выставке действительно будет пышный стол – с пирогами, вином и другими аппетитными блюдами. Только это – муляж. Гости смогут окунуться в атмосферу “дома художника”, полюбоваться картинами и инсталляциями. Художественный проект объединил графику, живопись, скульптуру, керамику и архитектурные объекты. Во время выставки