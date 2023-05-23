В Муроме прокурором направлено в суд уголовное дело о контрафакте табачной продукции на сумму более...

В Муроме прокурором направлено в суд уголовное дело о контрафакте табачной продукции на сумму более 2,4 млн рублей.Житель Мурома в мае приобрел в Гороховецком районе около 22 000 пачек немаркированных сигарет «Кресты», «Тройка РТ», «Космос», «БТ Америкэн Блэнд», «Бонкс» и пр. на общую сумму более 2,4 млн рублей.Контрафактную табачную продукцию обвиняемый привёз на склад в город Муром для хранения, сообщает прокуратура Владимирской области.Мужчина планировал продавать сигареты, но его «деятельность» была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.В данный момент табачная продукция изъята, а уголовное дело направлено для рассмотрения в Муромский городской суд.Теперь «бизнесмену» грозит до 6 лет лишения свободы и штраф - 1 миллион рублей.Фото: pxfuel.com