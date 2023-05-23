Неизвестный угрожал девочкам 10 и 12 лет гранатами.

Неизвестный угрожал девочкам 10 и 12 лет гранатами.Мужчина в военной форме изнасиловал двух детей. Об этом сообщает . Он подошел к ним возле образовательного учреждения и приказал следовать за ним, отметив, что если они будут сопротивляться, то достанет пистолет и гранаты, пишет .По словам пострадавших, на шевроне насильника был череп. Личность мужчины уже установили, как пишет .Сотрудники полиции задержали 42-летнего Сергея Ш. После задержания мужчина признался в содеянном и даже показал, куда конкретно отвел девочек. Теперь ему грозит срок – до 20 лет колонии.