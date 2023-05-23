Мужчины надышались угарным газом при откачке воды.

Мужчины надышались угарным газом при откачке воды.Их тела нашли в коллекторе в подмосковных Мытищах. Как сообщает , тела были обнаружены возле многоэтажки на улице Борисовка.По предварительным данным, трагедия произошла, так как рабочие спустились в коллектор без средств индивидуальной защиты. Об этом пишут ."Возбуждено уголовное дело по факту смерти четверых рабочих (часть третья статьи 143 УК) ("Нарушение требований охраны труда")", – цитирует СК.