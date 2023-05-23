В Селивановском районе девушка встретила в лесу одинокого лисёнка. Посчитав, что малышу может...

В Селивановском районе девушка встретила в лесу одинокого лисёнка.Посчитав, что малышу может грозить опасность, она позвонила в Госохотинспекцию. Эти кадры появились на странице ведомства.- Лисёнок маленький. Потерялся от мамы.Инспектор приехал с ветеринаром. Сам же лисёнок к этому времени уже убежал, но девушку успокоили: охота на лис сейчас запрещена. Мама-лиса, скорее всего, сама охотится, и скоро вернётся к малышу.