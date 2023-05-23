Эксперты предостерегли россиян от необдуманных поступков при покупке недвижимости.

Эксперты предостерегли россиян от необдуманных поступков при покупке недвижимости.Многие при поиске и покупке квартиры сразу обращаются к риелторам,чтобы обезопасить себя от юридических ошибок и облегчить всю сделку. Однако некоторые решают покупать квартиру самостоятельно без сопровождения специалиста. Если вы все же решили искать и покупать квартиру самостоятельно, вот несколько полезных советов.Для начала нужно определиться, с какой целью вы покупаете жилье. От этого будет зависеть многое, в том числе расположение квартиры. Директор по маркетингу крупного федерального девелопера Виктория Салюк не советует покупать комнаты, так как сейчас есть отличная альтернатива – студии. В них удобнее жить, сдавать их в аренду, да и продать проще.Не стоит покупать жилье в аварийных домах и домах под снос, а также жилье с несколькими собственниками или выделенными долями. Апартаменты тоже часто покупать рискованно, так как на бумаге это оказывается или размежеванная на несколькочастей квартира или апартаменты с неузаконенными санузлами. Кроме того, на деле это может оказаться коммерческим помещением.Есть и не подходящие по расположению квартиры. Например, это квартиры с видом на кладбище. Такие квартиры часто продаются по сниженной цене.Также при покупке квартиры надо учитывать срок их окупаемости. К примеру, многие московские новостройки окупаются целых 20 лет, а то и больше, даже если вы будете постоянно сдавать их в аренду.При покупке квартиры на этапе котлована следует учесть локацию, будущую инфраструктуру, этаж и многие другие факторы. Все это влияет на ликвидность объекта, сообщает .Если выбрать объект недвижимости правильно и с учетом всех параметров, на нем можно будет заработать 15-25%. Лучшим вариантом в таком случае является однушка с видом на двор и развитой инфраструктурой в районе.Ранее эксперты назвали самые раскупаемые жилые комплексы в Челябинске. Это дома микрорайоне Парковый, в Советском и Центральном районах города, пишет .