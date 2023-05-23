У погибшей переломаны ребра, грудной позвонок, а также найдено множество кровоподтеков по всему телу

Следственный комитет по Владимирской области сообщает, что 19 мая в региональной столице было найдено тело 83-летней женщины.Экспертиза показала, что у погибшей переломаны ребра, грудной позвонок, а также найдено множество кровоподтеков по всему телу. Смерть была насильственной и наступила из-за болевого шока.Подозреваемым в преступлении стал 58-летний сын убитой женщины. Он был задержан правоохранительными органами. Известно, что мужчина не стал давать показания.Кроме этого, следователи выясни предположительную версию конфликта с летальным исходом - бытовая ссора. Сейчас против задержанного возбуждено уголовное дело.