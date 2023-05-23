Во Владимире арестован молодой человек, который пугал водителей игрушечным пистолетом. В Интернете...

Во Владимире арестован молодой человек, который пугал водителей игрушечным пистолетом.В Интернете полиция выявила видео, на котором пассажир автомобиля на улице Владимира неоднократно направлял в сторону других машин предмет, похожий на оружие.Сотрудниками УМВД по городу Владимиру были оперативно разысканы 21-летний водитель и 20-летний пассажир - жители Судогодского района. Один из них подтвердил, что во время движения открыл пассажирскую дверь и направил в автомобильный поток игрушечный пистолет. Чтобы попасть на камеры видеонаблюдения.За нарушение общественного порядка в отношении молодого человека сотрудниками полиции составлен протокол об административном правонарушении и назначено наказание в виде административного ареста на срок двое суток, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Водитель также привлечен к административной ответственности.Фото и видео: пресс-служба УМВД по Владимирской области.