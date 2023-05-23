Во Владимире идет разработка комплексной схемы организации транспортного обслуживания...

Во Владимире идет разработка комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения.Жителей областного центра приглашают принять участие в социологическом исследовании подвижности.Её авторов - сотрудников проектной организации из Воронежа - интересует, как владимирцы добираются до работы, мест учебы, сколько времени и денег в среднем тратят на поездки по городу, часто ли ездят с пересадками и каким видят будущее городской системы пассажирских перевозок.Данные опроса будут учтены при разработке новой схемы. Также будут использованы записи с камер наблюдения. Их установили на улицах Владимира в мае.Сайт RESPONDEO.RU