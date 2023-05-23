Во Владимире привлекли к ответственности молодого человека, который размахивал предметом, похожим на пистолет. Напомним, случай произошел 15 мая. В социальных сетях жители пожаловались на

Во Владимире привлекли к ответственности молодого человека, который размахивал предметом, похожим на пистолет. Напомним, случай произошел 15 мая. В социальных сетях жители пожаловались на хамское поведение пассажира легковушки. На мосту через Клязьму молодой человек высовывался из окна и угрожающе размахивал предметом, похожим на пистолет. В полиции установили личности водителя и пассажира данного авто. Ими оказались