Авария произошла на Студеной Горе, на видео камеры наблюдения попал момент столкновения. Мотоциклист пытался повернуть на улицу Дзержинского, но не рассчитал маневр и врезался в машину,

Авария произошла на Студеной Горе, на видео камеры наблюдения попал момент столкновения. Мотоциклист пытался повернуть на улицу Дзержинского, но не рассчитал маневр и врезался в машину, которая собиралась повернуть туда же. От удара водитель мотоцикла слетел с транспортного средства. Внезапно из машины выбежала пассажирка и стала бить мотоциклиста женской сумкой. К ней присоединился мужчина, который