Во Владимире мужчину обвинили в смерти его собственной матери. Утром 19 мая был обнаружен труп...

Во Владимире мужчину обвинили в смерти его собственной матери.Утром 19 мая был обнаружен труп 83-летней женщины с множественными переломами ребер, переломом грудного позвонка, кровоподтеками на голове, туловище и конечностях.По предварительным данным ее смерть наступила от болевого шока в результате травмы грудной клетки. Задержан 58-летний сын погибшей, от дачи показаний он отказался, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.По версии следствия, смертельные телесные он причинил пострадавшей на почве бытового конфликта.Ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Решается вопрос о заключении под стражу.Фото https://www.pxfuel.com/en