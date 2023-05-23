ДТП произошло в 18:32 в районе дома №21 на проспекте Строителей, сообщили в УМВД. По предварительной информации, 19-летняя девушка переходила дорогу по пешеходному переходу на красный свет. В это

ДТП произошло в 18:32 в районе дома №21 на проспекте Строителей, сообщили в УМВД. По предварительной информации, 19-летняя девушка переходила дорогу по пешеходному переходу на красный свет. В это время на нее совершила наезд легковушка, которая двигалась на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшая получила травмы и направлена на амбулаторное лечение. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: