Во Владимире подвели итоги конкурса «Лучшие школы города Владимира» за 2022/2023 учебный год. Первое место заняла СОШ №36. Директору общеобразовательного учреждения Елене Кувшиновой вручили

Во Владимире подвели итоги конкурса «Лучшие школы города Владимира» за 2022/2023 учебный год. Первое место заняла СОШ №36. Директору общеобразовательного учреждения Елене Кувшиновой вручили диплом и сертификат на 500 тысяч рублей. Второе место поделили СОШ №42 и СОШ №2 им. Героя Советского Союза И.Е.Жукова. Их руководители Семен Малышев и Анна Белянина получили дипломы и сертификаты