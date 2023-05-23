Во Владимире прошел десятый Зеленый марафон. Больше двух тысяч любителей и профессионалов собрал...

Во Владимире прошел десятый "Зеленый марафон".Больше двух тысяч любителей и профессионалов собрал забег "Зеленый марафон" от Сбербанка. Он прошёл в десятый раз.Владимир - спортивный и дружный, доказали участники "Зеленого марафона". Бежали с друзьями, коллегами, целыми семьями. 420 метров - дети, 4 километра 200 и 10 километров - взрослые. За витаминный финиш детского забега отвечал специальный гость - Чебурашка с апельсинами.Владимир, участник "Зеленого марафона":- Хороший день, хороший праздник, хорошее настроение. Главный мой болельщик здесь присутствует, поэтому все хорошо сложилось. Очень рад, что такие мероприятия проводятся массовые. Такое непростое время у нас сейчас и здоровый образ жизни надо всегда поддерживать. Сам госслужащий, поэтому всегда надо быть готовым. Очень здорово в общем организовано.Праздник бега прошёл в 60-ти городах России. Это не только спорт - мастер-классы, концерт, игры и экологические акции.Виталий Дорошенко, Управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк:- Мы хотим, чтобы природа чувствовала нашу любовь, чтобы каждый человек понимал, как важен его вклад в сохранение природы, в экологию. И мы хотели этой акцией поддержать экологическое движение. 12 каштанов мы высадим вдоль Лыбедской магистрали.Так один день подарил городу новые зеленые насаждения, а жителям региона - впечатления и медали.Любовь Клюквина, Александр Чунаев