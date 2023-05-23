Во Владимире прошли массовые проверки соблюдения правил перевозки детей в автомобилях. С 17 по 19...

Во Владимире прошли массовые проверки соблюдения правил перевозки детей в автомобилях.С 17 по 19 мая текущего года во Владимире прошли массовые проверки автолюбителей.«С целью выявления и пресечения фактов управления транспортом с нарушением правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств, снижения детского дорожно-транспортного травматизма...» - уточняет пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Ранним утром в местах высадки детей (у общеобразовательных учреждений) родителей встречали полицейские.Из 100 автомобилей — в 6 были зафиксированы нарушения ПДД, касающиеся перевозки юных пассажиров.Водителям напоминают, что пренебрежение может привести к трагедии!Напоминаем:- детей с рождения и до 7 лет в машинах нужно перевозить только с помощью детских удерживающих устройств;- от 7 до 11 лет на заднем сидении - в удерживающих устройствах или с ремнём безопасности;- на переднем сидении - только с помощью детских удерживающих устройств.Фото: pxfuel.com