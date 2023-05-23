Во Владимире стартовал социальный проект по преображению женщин. Стильная перезагрузка. Во...

Во Владимире стартовал социальный проект по преображению женщин."Стильная перезагрузка". Во Владимире стартовал новый социальный проект, к участию в котором приглашаются члены семей участников СВО, женщины из малообеспеченных семей, многодетные матери, матери-одиночки, вынужденные переселенцы, пенсионеры.Совместно с магазином "Добромаркет" стилист и визажист бесплатно преображают женщин. Как утверждают создатели проекта, не только внешне. В начале с участницами записывают небольшое интервью, после проходит консультация по выявлению запроса. На ее основе подбираются до пяти образов - одежда, макияж, укладка. Один из подобранных комплектов одежды остается у героини - в качестве подарка от проекта. Для участия достаточно заполнить анкету.Анастасия Соколова: основатель социального проекта "Стильная перезагрузка":- С помощью моего проекта я хочу взять заботу об этих женщинах на себя. И временно их немножко отвлечь, разгрузить эмоционально, разгрузить психологически и еще раз напомнить, что они прекрасны.