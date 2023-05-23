Во Владимире вылетевшая на тротуар машина сбила девушку. ДТП на перекрестке улиц Усти-на-Лабе и...

Во Владимире вылетевшая на тротуар машина сбила девушку.ДТП на перекрестке улиц Усти-на-Лабе и Северной накануне.По предварительным данным, 32-летняя женщина на внедорожнике китайского производства не уступила дорогу микроавтобусу «Газель». В результате столкновения ее автомобиль вынесло на тротуар, где он сбил 27-летнюю девушку.Также в аварии пострадала пассажирка "Газели".Дознаватели уточняют детали происшаствия.Фото и видео https://vk.com/overhearauto33