Во Владимире вылетевшая на тротуар машина сбила девушку.
ДТП на перекрестке улиц Усти-на-Лабе и...
Во Владимире вылетевшая на тротуар машина сбила девушку.
ДТП на перекрестке улиц Усти-на-Лабе и Северной накануне.
По предварительным данным, 32-летняя женщина на внедорожнике китайского производства не уступила дорогу микроавтобусу «Газель». В результате столкновения ее автомобиль вынесло на тротуар, где он сбил 27-летнюю девушку.
Также в аварии пострадала пассажирка "Газели".
Дознаватели уточняют детали происшаствия.
Фото и видео https://vk.com/overhearauto33