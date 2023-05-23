Во Владимире вынесен приговор производителю наркотиков из Египта.
Приговором гражданка России и...
Во Владимире вынесен приговор производителю наркотиков из Египта.
Приговором гражданка России и гражданин Арабской Республики Египет признаны виновными в производстве наркотических средств в особо крупном размере.
Гособвинение по уголовному делу было поддержано заместителем прокурора области Анатолием Дроком, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
В бане СНТ «Горизонт» в Киржаче оборудовали лабораторию для в которой производили наркотические средства. Группа злоумышленников действовала на территории Московской и Владимирской областей с мая 2021 года по декабрь-2023, момента пресечения ее преступной деятельности. Изъято 2 кг мефедрона, а также большое количество оборудования и химикатов.
Обоим назначено по 12 лет заключения. Женщине - на общем режиме, мужчине на строгом. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее приговором Киржачского районного суда осужден ещё один участник этой же преступной группы.
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