Во Владимире вынесен приговор производителю наркотиков из Египта. Приговором гражданка России и...

Во Владимире вынесен приговор производителю наркотиков из Египта.Приговором гражданка России и гражданин Арабской Республики Египет признаны виновными в производстве наркотических средств в особо крупном размере.Гособвинение по уголовному делу было поддержано заместителем прокурора области Анатолием Дроком, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В бане СНТ «Горизонт» в Киржаче оборудовали лабораторию для в которой производили наркотические средства. Группа злоумышленников действовала на территории Московской и Владимирской областей с мая 2021 года по декабрь-2023, момента пресечения ее преступной деятельности. Изъято 2 кг мефедрона, а также большое количество оборудования и химикатов.Обоим назначено по 12 лет заключения. Женщине - на общем режиме, мужчине на строгом. Приговор в законную силу не вступил.Ранее приговором Киржачского районного суда осужден ещё один участник этой же преступной группы.Фото https://www.pxfuel.com