Двое осужденных входили в организованную группу, которая производила наркотики в лаборатории. Преступный цех находился в СНТ”Горизонт” в Киржаче, сообщили в прокуратуре. В декабре 2021

Двое осужденных входили в организованную группу, которая производила наркотики в лаборатории. Преступный цех находился в СНТ”Горизонт” в Киржаче, сообщили в прокуратуре. В декабре 2021 года нарколабораторию накрыла полиция. Оттуда было изъято 2 килограмма мефедрона, а также большое количество специального оборудования и химических веществ, Областной суд назначил обоим виновным 12 лет лишения свободы. Россиянка будет отбывать